Cinema Docet Un omaggio a Pippo Fava

Cinema Docet rende omaggio a Pippo Fava, giornalista catanese noto per aver fondato il quotidiano “I Siciliani”. Fava è stato assassinato, e la sua morte ha avuto un grande impatto nel mondo dell’informazione. La manifestazione si propone di ricordare il suo operato e il suo impegno nel giornalismo, attraverso proiezioni e incontri dedicati alla sua figura.

La figura di Pippo Fava, il giornalista catanese fondatore del giornale “I Siciliani“, ucciso dalla mafia nel 1984 (per quel delitto sono stati condannati alcuni membri del clan dei Santapaola), è al centro del nuovo appuntamento di Cinema Docet, la rassegna cinematografica promossa dall’Università di Bergamo, che mercoledì 25 marzo alle 15 porta al cinema San Marco la proiezione del film Prima che la notte (ingresso libero e aperto alla cittadinanza, senza necessità di prenotazione). Inserito nell’ambito delle iniziative per la Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo),... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinema Docet. Un omaggio a Pippo Fava Articoli correlati Anniversario Pippo Fava, Trantino: "Giornalista autorevole e coraggioso"«La forza morale e la limpida testimonianza civile e professionale di Giuseppe Fava, espresse nella sua azione di contrasto alla mafia e agli... Assostampa Sicilia, Pippo Fava esempio di giornalismo libero: oggi la commemorazioneNel 42esimo anniversario dell'assassinio del giornalista e scrittore Assostampa Sicilia ricorda il giornalista assassinato,"come esempio di...