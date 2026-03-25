Cinecittà ha registrato un risultato positivo nel 2025, chiudendo con un utile di 1,5 milioni di euro prima delle imposte. L’amministratore delegato ha annunciato che il complesso diventerà un hub internazionale per le produzioni cinematografiche e televisive, con l’obiettivo di attrarre film e serie da tutto il mondo. La struttura si propone come il centro di riferimento più grande al mondo in questo settore.

Di nuovissimo c’è che Netflix ha scelto Cinecittà per girare la serie tratta dal videogioco Assassin’s Creed, un best seller con 230 milioni di copie vendute nel mondo. Denzel Washington a breve tornerà con una produzione epica su Annibale, diretto da Antoine Fuqua. «L’obiettivo è continuare a portare nei nostri teatri produzioni internazionali e nazionali, dimostrando che non c’è posto migliore al mondo per farlo». Manuela Cacciamani ha preso le redini di Cinecittà come amministratore delegato a luglio del 2024. Una pianta degli studi grande un metro per un metro, posta a terra nel suo ufficio, racconta la Cinecittà storica accanto a quella in trasformazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - «Cinecittà torna in utile, hub unico al mondo per attrarre produzioni»

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