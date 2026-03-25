Cina al via i lavori per nuovo aeroporto nella Greater Bay Area

Nella provincia meridionale cinese del Guangdong, sono iniziati i lavori per la costruzione di un nuovo aeroporto. L'intervento riguarda l'area della Greater Bay, un progetto che prevede lo sviluppo di infrastrutture nella regione. La realizzazione dell'aeroporto si inserisce in un piano più ampio di ampliamento delle strutture di trasporto nella zona.

GUANGZHOU (CINA) (XINHUAITALPRESS) – I lavori per la costruzione di un nuovo aeroporto sono iniziati nella provincia meridionale cinese del Guangdong. L’obiettivo è la nascita di un nuovo hub nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao. Il Pearl River Delta Hub (Guangzhou New) Airport sorgerà nel distretto di Gaoming della città di Foshan, nel centro geografico delle città di Foshan, Zhaoqing, Jiangmen e Yunfu. A regime servirà una popolazione di oltre 20 milioni di persone. Con un investimento complessivo di 41,81 miliardi di yuan (circa 6,07 miliardi di dollari), il progetto comprenderà due piste parallele ampiamente distanziate, un terminal di circa 260. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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