La giunta comunale di Bologna ha approvato una risoluzione presentata dal Consiglio comunale per dedicare un luogo pubblico a ciascuna delle 85 persone uccise nella strage del 2 agosto 1980. La decisione riguarda l’intitolazione di spazi pubblici, senza indicare date o dettagli specifici. La proposta mira a ricordare le vittime attraverso segnali visibili in città.

La giunta comunale di Bologna ha approvato una risoluzione proposta dal Consiglio comunale per intitolare un luogo pubblico a ognuna delle 85 vittime della strage del 2 agosto 1980. “Dare un nome alle cose - ha detto il sindaco Matteo Lepore - è un gesto semplice e allo stesso tempo profondo. Con questa iniziativa compiamo un atto di memoria doveroso nei confronti di ognuna delle 85 vittime della strage della Stazione del 2 Agosto. Abbiamo scelto, accogliendo la proposta del Consiglio comunale, di distribuire queste intitolazioni nei diversi quartieri della nostra città, per rafforzarne il valore comunitario, non legandola a un unico luogo ma favorendo l’intreccio di quei nomi, e le loro storie, con la vita quotidiana delle persone. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Ci sarà un luogo pubblico intitolato a ogni vittima della strage del 2 agosto 1980

Articoli correlati

La strage del 2 agosto 1980. Una ferita aperta per BolognaPaolo Lambertini, presidente dell’Associazione familiari delle vittime del 2 agosto, aveva solo 14 anni quando ha perso la madre, Mirella Fornasari,...

Un luogo pubblico intitolato a Chiara Costanzo e Achille Barosi: “Milano non dimentica i ragazzi di Crans-Montana”Milano – La città di Milano renderà omaggio ad Achille Barosi e Chiara Costanzo, le due vittime milanesi della strage di Crans-Montana.

Black Terror in Italy: Bombs, blood, and betrayal - the years that tore Italy apart

Approfondimenti e contenuti su Ci sarà un luogo pubblico intitolato a...

Temi più discussi: Negozio in Basilica Palladiana, consegnate le chiavi al L.R. Vicenza; Un luogo di comunità e di legalità. Il Centro Sociale di via Rosmini sarà intitolato a Rita Atria; A Castel Goffredo l’ex edicola per i giovani: Sarà un luogo di ritrovo; Adelaide, che successo! La bottega bar raddoppia, nasce Fiammetta Bracebar.

Un giardino ricorderà Chiara e Achille, scomparsi a Crans-Montana: Sia un luogo per i giovaniCi sarà un giardino a portare il nome di Chiara Costanzo e Achille Barosi. Il Consiglio comunale ha approvato la proposta della Lega di rendere omaggio così alle due giovani vittime milanesi del rogo ... milano.repubblica.it

Padiglione 10-12 pronto. Ci sarà anche un museoNon solo futura sede del Circondario. Il padiglione 10-12 dell’Osservanza ospiterà presto anche il nuovo Limi - Laboratorio museale sulle istituzioni manicomiali imolesi. Il progetto museografico e ... ilrestodelcarlino.it

Luca Mazzoleni a Castelli, venerdì 27 marzo h 21 Sarà l'occasione per presentare la seconda edizione ampliata del suo libro autobiografico "Chi apre serra" (Ricerche&Redazioni). Nel volume, fresco di stampa, l'autore si racconta dalle prime scorribande ado - facebook.com facebook

#IrlandadelNord, #Magennis: “Con l’ #Italia sarà una notte che resterà nel cuore, faremo il massimo” x.com