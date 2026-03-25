Un incidente in Alaska ha coinvolto un uomo, rimasto vittima di una valanga. La notizia ha suscitato commozione nella sua comunità di origine, la Media Valle, dove i familiari e gli amici hanno espresso il loro cordoglio. L’uomo, proveniente dalla zona di Castello dell’Acqua, si trovava in quella regione per motivi di svago. La sua scomparsa ha fatto seguito alla notizia dell’incidente.

Castello Dell’Acqua (Sondrio), 25 marzo 2026 – In attesa che il figlio, il fratello, l’amico torni a casa dal Canada, per il più triste dei rientri, la Media Valle piange e ricorda Christopher Rainoldi, il 33enne di Castello dell’Acqua che sabato ha perso la vita in Alaska, travolto da una valanga mentre con il cugino e un altro amico stava risalendo con gli sci il Max’s Mountain, nella Girdwood Valley. SONDRIO, Christopher Rainoldi morto travolto da valanga - FOTO(ANSAANP) La salma di Christopher successivamente è stata portata in Canada ma sono ancora incerti i tempi del rientro della salma. Un ragazzo conosciuto e amato. Christopher, figlio maggiore di Mario Rainold i, titolare dell’omonima ditta di autotrasporti era molto conosciuto per il suo lavoro di autista sui pullman di linea e gran turismo «di famiglia». 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Christopher Rainoldi, travolto da una valanga in Alaska: il dolore e l’omaggio della sua Media Valle

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