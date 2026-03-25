Chris Jericho ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di partecipare a un tour d’addio. Il wrestler veterano ha precisato che, qualora decidesse di lasciare il ring, non seguirà un percorso tradizionale di addio. La sua posizione è stata comunicata pubblicamente, senza indicazioni su eventuali piani futuri o altre modalità di uscita dal mondo del wrestling.

Il futuro di Chris Jericho nel wrestling professionistico rimane un argomento di discussione, ma il veterano ha ora chiarito una cosa: se la fine si avvicina, non seguirà un copione convenzionale. In una recente intervista con GamesHub, Chris Jericho ha riflettuto sulla longevità della sua carriera e sul suo stato d’animo attuale. Ha fornito alcune riflessioni su come vede l’idea di ritirarsi. Jericho, che oggi ha 55 anni e vanta 35 anni di carriera alle spalle, ha dichiarato di avere ancora «un po’ di strada da fare». Tuttavia, non ha voluto fissare una scadenza precisa. « Non so se sarà un anno, due anni, quattro anni », ha detto. Jericho ha sottolineato che il suo percorso futuro non è ancora definito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Chris Jericho: “Non ho minimamente intenzione di fare un tour d’addio”

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