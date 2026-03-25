Chiusura di una strada provinciale per le riprese cinematografiche del film Nessun dolore

La Provincia di Terni ha disposto la chiusura temporanea di un tratto della strada provinciale 99, tra i comuni di Orvieto e Castel Viscardo, con un’ordinanza del servizio viabilità. La chiusura è stata richiesta per consentire le riprese di alcune scene del film intitolato “Nessun dolore”. La durata dell’interdizione e le modalità di circolazione alternative non sono state specificate.

La pellicola vede come regista Gianni Amelio e tra i principali interpreti Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea L’interruzione è prevista dal km 3+700 al km 9+600 dei giorni 31 marzo e 1° aprile tra le 12.00 e le 18.00 con tempi di chiusura di massimo 5 minuti circa, intervallati da riaperture di 15 minuti circa. La pellicola vede come regista Gianni Amelio e tra i principali interpreti Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. TerniToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Nuovo autovelox fisso tra Terni e San Gemini: “Potenzialmente molto penalizzante. Non elimina i rischi”. La data di accensione Terni, nuove file e disagi per il rilascio della carta d’identità: "Disorganizzazione inaccettabile". 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Chiusura di una strada provinciale per le riprese cinematografiche del film “Nessun dolore” Articoli correlati Quartieri "ostaggio" dei set, nuove regole per le riprese cinematografiche a Roma: cosa cambiaDa una parte ci sono i quartieri “assediati” dai set cinematografici, da Garbatella a San Saba fino al Pigneto, dove i residenti protestano per le... Una storia: concluse le riprese del film d’esordio alla regia di Anna FogliettaSi sono conclusi ufficialmente i lavori sul set di Una storia, il progetto che segna il debutto dietro la macchina da presa di Anna Foglietta. Tutti gli aggiornamenti su Chiusura di una strada provinciale per... Temi più discussi: Paura sul Gargano, cede manto stradale in prossimità di un ponte: sindaco ordina l'immediata chiusura; News viabilità - codice della strada; Cosmoprof, a Bologna come cambia la viabilità: Più bus, taxi, navetta dall'aeroporto, smart working e gli orari di chiusura della tangenziale; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 marzo. Strada chiusa per lavori, residenti 'festeggiano' primo compleanno cantiereUna torta di cartone, una cassa che trasmette 'tanti auguri a te' e poi un brindisi. A Firenze una ventina di residenti della zona di via del Porcellana ha deciso così di 'festeggiare' il primo comple ... ansa.it Si apre una voragine in via Mille: strada chiusaGROSSETO – Una voragine si è aperta nel pomeriggio di oggi, 24 marzo, in via dei Mille, causando pesanti disagi alla viabilità cittadina. Per motivi di sicurezza la strada è stata immediatamente chius ... msn.com L'inaspettata chiusura di Sora, pochi mesi dopo il grande accordo con Disney, dice qualcosa di un mercato forse meno remunerativo del previsto - facebook.com facebook OpenAI ha annunciato la chiusura dell’app Sora, che permette di creare video con l’intelligenza artificiale. Disney annulla dunque l’investimento di 1 miliardo in Sora rispettando “la decisione di OpenAI di uscire dal business della generazione video”. x.com