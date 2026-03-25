chiudo prima per evitare brutti incontri

I commercianti di via Buozzi stanno pianificando di chiedere un incontro con il sindaco per discutere di problemi legati alla sicurezza. Secondo loro, la zona è diventata molto pericolosa e priva di controlli adeguati, tanto da indurli a chiudere prima del solito per evitare incontri spiacevoli. La richiesta riguarda soprattutto l’installazione di illuminazione e telecamere di sorveglianza.

"Abbiamo paura. Questa zona è diventata pericolosissima e senza controlli". È il pensiero condiviso dai commercianti di via Buozzi, che stanno preparando una richiesta di incontro con il sindaco per chiedere maggiore sicurezza, illuminazione e telecamere. Una richesta in tal senso era già stata effettuata senza però ottenere risultati. "Io da un po’ di tempo ho cambiato l’orario di chiusura del negozio", spiega la titolare della lavanderia Tortino. "Chiudo alle 18 perché dopo fa paura e voglio evitare problemi". Il messaggio di insicurezza arriva forte anche dalla figlia della titolare della tabaccheria-bar, che ha subito la rapina: "Settimana scorsa ci hanno provato ancora a rubare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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