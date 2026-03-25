Chitarra classica Firenze scopre la stella di Luciano Monaco

A Firenze, città nota per la sua tradizione musicale, si è tenuto un concerto dedicato alla chitarra classica. L’evento ha attirato un pubblico interessato alle esibizioni di artisti specializzati in questo strumento. La serata ha visto protagonista la musica di Luciano Monaco, il cui nome è stato associato a questa esibizione. La manifestazione si inserisce nel contesto di un periodo di attenzione crescente per la musica classica in città.

Nello spazio Codex49Rosso di via Palazzuolo il giovane chitarrista di caratura internazionale ha incantato il pubblico fiorentino con un programma raffinato tra Bach e Giuliani In una città che in questo periodo sembra vivere un autentico rinascimento della musica classica e lirica, è però raro assistere a concerti dedicati alla chitarra classica. Martedì scorso Codex49Rosso ha invertito questa tendenza ospitando per la prima volta a Firenze il giovane talento internazionale Luciano Monaco, regalando al pubblico una serata intensa, raffinata e memorabile. Monaco, originario di Rodi Garganico, città pugliese dove tuttora insegna, ha scelto di stabilirsi a Firenze, città che ieri ha scoperto come palco delle sue esibizioni dal vivo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Chitarra classica, Firenze scopre la stella di Luciano Monaco Articoli correlati Leggi anche: NUNA: la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica Leggi anche: Nuna, la chitarra classica di Gian Marco Ciampa incontra l’elettronica di Brail