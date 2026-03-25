Chissà se il cosiddetto ‘affaire Santanchè’ sarà davvero la miccia che farà crollare il governo

Un episodio legato a una figura politica ha attirato l'attenzione dei media, alimentando discussioni e speculazioni sul possibile impatto sulla stabilità dell'esecutivo. La vicenda, ancora al centro di molte interpretazioni, coinvolge dichiarazioni e comportamenti che sono stati oggetto di attenzione pubblica e analisi da parte degli esperti. La situazione rimane sotto osservazione, con sviluppi che potrebbero influenzare il quadro politico nei prossimi giorni.

di Giovanni Muraca È ancora cristallizzato nelle nostre menti quel momento in cui, fuori dal Senato, passato l’ultimo ok da Palazzo Madama, gli azzurri della maggioranza si ritrovavano a festeggiare baldanzosi intestando al fu Silvio Berlusconi il passaggio a Referendum della riforma della Giustizia. Riforma a firma Nordio che, dopo aver perso, si carica della responsabilità di questo fallimento sullo sfondo di una compagine di Governo che, dietro le quinte, comincia a lanciarsi j’accuse a vicenda. Una sconfitta, questa, che per la premier è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mentre il silenzio degli stessi promotori della riforma rimbomba, a distanza di qualche ora degli scrutini, la premier manda le prime dichiarazioni per poi proseguire con quasi venti e passa ore di consultazioni interne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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