chirurgia vitroretinica al miulli di bari formazione sulla gestione dei casi complessi

Dal 26 al 27 marzo si svolgerà un corso di formazione dedicato alla chirurgia vitrioretinica presso l’Ospedale F. La sessione approfondirà le tecniche più avanzate per affrontare casi complessi delle patologie del polo posteriore dell’occhio, coinvolgendo professionisti del settore oculistico che si confrontano su metodologie e approcci chirurgici specifici. L’evento si terrà all’interno della Uoc di Oculistica dell’ospedale.

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - La chirurgia vitrioretinica e le più avanzate tecniche operatorie nel trattamento delle patologie del polo posteriore dell'occhio sono i temi dell'appuntamento formativo in programma dal 26 al 27 marzo, negli spazi della Uoc di Oculistica dell'Ospedale F. Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari), dal titolo ‘Gestione dei casi complessi: dalla diagnosi alla chirurgia'. Diretto da Alfonso Savastano, professore all'Università Lum Giuseppe Degennaro e direttore della Uoc di Oculistica del Miulli, il corso - informa una nota - si propone di offrire ai partecipanti una formazione teorico-pratica avanzata, focalizzata sulle metodiche chirurgiche più innovative e sull'intero percorso di gestione del paziente: dalla fase pre-operatoria, a quella intra-operatoria, fino al follow-up post-operatorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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