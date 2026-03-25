Una docente di 57 anni è stata accoltellata questa mattina da uno studente di 13 anni in una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna insegna francese nell’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa. L’aggressione si è verificata durante l’orario scolastico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La docente è stata portata in ospedale per le cure del caso.

Ancora una violenza in un istituto scolastico: si chiama Chiara Mocchi, 57 anni e insegnante di francese, la docente che questa mattina è stata accoltellata da un suo studente di scuola media di appena 13 anni che frequenta l’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario (Bergamo). Chi è la docente. Dai suoi colleghi definita come “modello”, come scrive sui profili social tra le sue passioni spicca sicuramente la poesia. Docente dal settembre 2009. Per quanto riguarda l’istruzione, Chiara Mocchi ha studiato Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Bergamo. Oltre a insegnare francese, parla anche l’inglese pur preferendo la prima delle due lingue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chiara Mocchi, chi è l’insegnante aggredita a Bergamo dallo studente di terza media

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