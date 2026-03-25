Una insegnante di 57 anni è stata accoltellata a Trescore Balneario da uno studente. Secondo le prime ipotesi, l'aggressione potrebbe essere legata a una vendetta per voti bassi e una nota ricevuta. L'insegnante avrebbe cercato di difendere un compagno di classe durante un litigio con l'aggressore. La dinamica dell'incidente è ancora sotto verifica.

Chiara Mocchi potrebbe essere stata accoltellata per “vendetta”. Lo studente di 13 anni avrebbe aggredito la sua professoressa di francese nella scuola media “Leonardo Da Vinci” a Trescore Balneario (Bergamo) a causa dei voti bassi e di una nota sul registro di classe. È quanto emerge dalle indagini, mentre la donna è ancora in Terapia Intensiva anche se non in pericolo di vita. L’agguato è avvenuto nei corridoi prima dell’inizio delle lezioni. Studente con la scritta "vendetta" sulla maglia Perquisizioni in casa del ragazzo, trovato materiale esplosivo Tre ragazzi hanno assistito all'aggressione, psicologi a scuola Studente con la scritta “vendetta” sulla maglia L’abbigliamento suggerisce che il ragazzo aveva già preventivato l’aggressione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario dallo studente, ipotesi "vendetta" per voti bassi e nota

Articoli correlati

Chiara Mocchi, chi è l’insegnante accoltellata da uno studente in una scuola a Trescore BalnearioBergamo, 25 marzo 2026 – Tragedia sfiorata in una scuola della Bergamasca: un’insegnante, Chiara Mocchi, è stata accoltellata da uno studente di 13...

È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo).

Contenuti e approfondimenti su Chiara Mocchi

Temi più discussi: Bergamo, 13-year-old student seriously stabs French teacher Chiara Mocchi; Insegnante accoltellata da studente a Bergamo, Bertolaso: Salvata da trasfusione in elicottero; Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnante.

Gli studenti di Chiara Mocchi, la prof accoltellata a Trescore: Un’insegnante bravissima. Severa? Sì, per il nostro beneRagazzi e genitori concordano sul valore umano e professionale della professoressa 57enne aggredita da un alunno di terza media. La collega sconvolta: Una persona eccezionale ... ilgiorno.it

Chiara Mocchi, chi è l’insegnante accoltellata da uno studente in una scuola a Trescore BalnearioLa professoressa insegna francese all’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci . Ha anche aperto un canale YouTube per i suoi alunni. Operata, è ricoverata in ospedale e Bergamo ... msn.com

È grave ma non in pericolo di vita Chiara Mocchi, l’insegnante di francese accoltellata questa mattina intorno alle 7:30 da uno studente di terza media nei corridoi dell’istituto “Da Vinci” di Trescore Balneario https://shorturl.at/dwmxP - facebook.com facebook

Una docente stimata, impegnata nella didattica e nella ricerca, con un percorso che unisce scuola e produzione culturale. È il ritratto che emerge dalle testimonianze raccolte dall’ANSA su Chiara Mocchi, insegnante di francese aggredita da un alunno tred… x.com