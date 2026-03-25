Un dibattito si svolge tra vari esperti su temi che coinvolgono la figura femminile in diversi ambiti, dalla religione alla politica, dalla medicina al diritto. I relatori presentano punti di vista differenti riguardo alla posizione e al ruolo della donna nella società contemporanea. L’incontro si propone di esplorare le diverse prospettive senza tralasciare alcun aspetto, coinvolgendo un pubblico interessato alle tematiche di genere.

Dalla religione alla politica, dalla medicina al diritto. Un dibattito inclusivo, con relatori pronti a condividere prospettive diverse sul ruolo della donna nella società moderna. “Chi vuol cancellare la donna? La complementarietà uomo – donna per una #primaverademografica” questo il titolo del convegno promosso dalla prof.ssa Tiziana C. R. Drago, docente scuola secondaria I grado e Senatrice XVIII Legislatura, che si svolgerà il prossimo 28 Marzo 2026 alle ore 17:00 nella Sala delle Arti – Paolo Borsellino, via Roma n. 27, a Gravina di Catania. “L’obiettivo del convegno – spiega Drago – è quello di delineare possibili soluzioni al gelo demografico in atto in Italia, non prescindendo, nell’analisi delle cause, dalla tendenza a cancellare le prerogative peculiari della donna, come certa cultura vorrebbe fare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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