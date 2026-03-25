Chi si rivede! Leonardi a cena con Gasperini e Candela

L'ex amministratore delegato di una squadra di calcio è stato avvistato nelle ultime settimane durante una cena con un noto allenatore e un ex calciatore, presso un centro equestre nella zona di Monterotondo. La presenza dei tre coinvolge persone legate al mondo dello sport, senza che siano stati rilasciati commenti ufficiali o comunicazioni sulle ragioni dell'incontro.

Chi si rivede! Pietro Leonardi torna a far parlare di sé. L’ex amministratore delegato del Parma è stato avvistato nei giorni scorsi a cena insieme all’allenatore della Roma Giampiero Gasperini e all’ex calciatore giallorosso Vincent Candela, all’Asd Centro Equestre di Monterotondo. Un incontro informale che ha rapidamente attirato l’attenzione, riportando sotto i riflettori una figura centrale nella storia recente del club crociato. Negli ultimi tempi, infatti, il nome di Leonardi è tornato alla ribalta anche per le vicende giudiziarie legate al fallimento del vecchio Parma, nel 2015 e di cui lui - assieme all'ex presidente Tommaso Ghirardi, era ai vertici della piramide. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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