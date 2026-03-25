Ne parliamo da qualche giorno, da prima del voto referendario. È la "palude", quel grumo di poteri, di ambienti, di umori nei palazzi romani, nel deep state, nel sistema mediatico, che ha il sogno vedere un governo sulla graticola fino alle prossime elezioni, e un Parlamento bloccato nel pantano, viatico al ritorno dei governi dei professori. Il Tempo di oggi e quello di domani racconta questo ma anche quello che il centrodestra potrebbe fare per uscire dalla palude. il commendo del direttore Daniele Capezzone. Ma cos'è questa palude? L'obiettivo dei poteri che manovrano contro il governo e come il centrodestra può uscirne Valditara: “Quanto accaduto a Trescore Balneario di una gravità sconvolgente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chi manovra contro il governo. Cos'è questa "palude" e come il centrodestra può uscirne

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