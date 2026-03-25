Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 25 marzo 2026 su Rai 3

Stasera, mercoledì 25 marzo 2026, su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”. La trasmissione è condotta da Federica Sciarelli e inizia alle ore 21,20. La puntata prevede la trattazione di casi di scomparsa e altri fatti di cronaca, con immagini e testimonianze raccolte durante le indagini.

Questa sera – mercoledì 25 marzo 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Si racconterà la vicenda di Nessy Guerra, una mamma che rischia il carcere. E’ da giorni che si è autosequestrata in Egitto perché il compagno non le permette di tornare in Italia con la sua bambina. È stato lui a denunciarla per adulterio e da un momento all’altro è attesa la sentenza. Si palerà anche della tragica morte di Katty Skerl, una ragazza di 17 anni impegnata nella Federazione di giovani comunisti italiani. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 25 marzo 2026 su Rai 3 Articoli correlati Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 25 febbraio 2026 su Rai 3Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 25 febbraio 2026 su Rai 3 Questa sera – mercoledì 25 febbraio 2026 – va in onda una nuova puntata... Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 4 marzo 2026 su Rai 3Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 4 marzo 2026 su Rai 3 Questa sera – mercoledì 4 marzo 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi... anche i ricchi piangono Marisabel scopre la verità (Gianni Luca tiktok) Tutti gli aggiornamenti su Chi l'ha visto le anticipazioni della... Temi più discussi: Chi l'ha visto? 2025/26 - Puntata del 18/03/2026 - Video; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 18 marzo; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 18 marzo 2026; Chi l'ha Visto - News - Scomparso nel 1999, sorella lo ritrova nel bosco di Rogoredo grazie agli spettatori. Chi l’ha visto?, dalla vicenda di Nessy Guerra alla scomparsa di Pietro Conversano: le anticipazioniNuovo appuntamento con Chi l'ha visto?, il programma in onda questa sera, mercoledì alle 21.20 su Rai 3 ROMA – Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma in onda questa sera, mercoledì a ... dire.it Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 25 marzo 2026Storie sospese, verità da ricostruire e appelli alla base della nuova puntata di Chi l'ha visto ?, in onda questa sera, mercoledì 25 marzo dalle 21.20 su Rai 3. Un appuntamento che si avvale di appr ... today.it Retegui: "Dimostriamo a tutti chi siamo". Il gesto che svela il rapporto con Gattuso - facebook.com facebook Cantieri primarie. Salis gela le speranze di chi la voleva in corsa per la “quarta gamba”. Ipotesi, nomi, idee. Di @mariannarizzini x.com