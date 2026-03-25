Chi è Shaila Gatta | curiosità e chi sono gli ex fidanzati della ballerina televisiva

Shaila Gatta ha iniziato a farsi conoscere nel 2014 partecipando al talent show Amici, e nel 2017 è diventata una delle veline di Striscia La Notizia. La ballerina televisiva ha avuto diverse relazioni sentimentali, di cui si sono occupati vari media, senza che siano stati divulgati dettagli sui nomi degli ex fidanzati. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel settore dello spettacolo, attraverso programmi televisivi e apparizioni pubbliche.

Shaila Gatta cominciava a farsi conoscere dal grande pubblico, con la partecipazione ad Amici nel 2014, per poi raggiungere il successo nel ruolo di velina a Striscia La Notizia tre anni dopo. Oggi la ballerina sarà tra gli ospiti della terza puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno, dove presenterà il libro Fuori Onda. Nata ad Aversa nel 1996, Shaila deve il suo nome ad un omaggio ad una delle ragazze di Non È La Rai, Shaila Risolo, lascia gli studi per dedicarsi alla danza, quando a sedici anni si trasferisce a Roma per proseguire la sua passione, che aveva iniziato a seguire sin da bambina. Appena diciottenne si presenta ai provini di Amici, entrando nella scuola più famosa d’I talia, raggiungendo la fase serale, dove verrà eliminata nel corso della quarta puntata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Shaila Gatta: curiosità e chi sono gli ex fidanzati della ballerina televisiva Articoli correlati Chi sono gli ex fidanzati, compagni, mariti e amori di Roberta CapuaTra gli ex storici della bella Roberta Capua c’è Massimiliano Rosolino, il campione di nuoto oggi inviato televisivo. Grande Fratello: Shaila Gatta parla della sua terribile esperienzaShaila Gatta ripensa alla drammatica esperienza fatta al Grande Fratello e racconta dettagli inediti. Shaila Gatta La sua lotta contro la depressione e il messaggio di speranza Altri aggiornamenti su Shaila Gatta Temi più discussi: Grande Fratello, Shaila Gatta, confessioni bollenti nel libro: da Lorenzo a Javier, Mi hanno ferita; Shaila Gatta senza filtri su Lorenzo Spolverato: Non rinnego nulla, l'ho amato profondamente; Grande fratello, Shaila Gatta pentita di non aver scelto Javier Martinez: le affermazioni bomba; Shaila Gatta rompe il silenzio e svela ferite d’amore nel libro. Shaila Gatta nel suo libro: Il GF mi ha spinto verso Lorenzo, Javier si è vendicatoNella sua autobiografia, Shaila Gatta racconta il triangolo sentimentale del GF18: la produzione l'ha spinta verso Lorenzo Spolverato, mentre Javier Martinez ha reagito vendicandosi, creando tensioni ... movieplayer.it Shaila Gatta, nuove rivelazioni su Lorenzo Spolverato nel suo libro | Bufera sul web e la reazione di luiShaila Gatta pubblica il libro Fuori onda e torna a parlare di Lorenzo Spolverato ma anche di Javier Martinez scatenando la reazione del web. ilsussidiario.net