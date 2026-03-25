Recentemente si è tornato a parlare di Ambra Angiolini, attrice molto nota in Italia. La notizia riguarda anche il suo compagno, Pico Cibelli, che lavora nel settore dello spettacolo. La figura di Cibelli è spesso associata alla vita privata dell’attrice, che negli anni ha mantenuto un profilo molto riservato. La loro relazione è stata oggetto di attenzione da parte dei media italiani.

Quando si torna a parlare di Ambra Angiolini, tutt’Italia (o quasi) presta attenzione. Col tempo è infatti diventata una di famiglia. Per questo motivo è facilmente comprensibile il grande interesse nei confronti di Pico Cibelli, suo nuovo compagno. Questi ha riportato il sereno nella vita sentimentale dell’attrice. Parte del pubblico, però, lo conosce ora semplicemente come “compagno di”. Facciamo allora un po’ di chiarezza su chi sia il suo nuovo amore Chi è Pico Cibelli. Nel panorama musicale italiano, Pico Cibelli ricopre uno dei ruoli più importanti. Una figura decisamente di spicco, essendo attualmente presidente e amministratore delegato di Warner Music Italy. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Pico Cibelli e che lavoro fa il compagno di Ambra Angiolini

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#LabelsAtWork • Pico Cibelli, Presidente e Amministratore Delegato di @WARNERMUSICIT, è stato nominato tra i Billboard Global Power Players 2026 billboard.com/pro/billboard-… Per il secondo anno consecutivo, è l'unico italiano presente nella lista: c x.com