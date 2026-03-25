Chi è Manuela Maffioli l’assessora di Busto Arsizio che sostituirà Bossi in Parlamento

Manuela Maffioli, nata nel 1971, è una giornalista professionista che ha fatto parte dei “barbari sognanti”, una corrente politica. Di recente, è stata scelta come assessora nel comune di Busto Arsizio e succederà a un deputato in Parlamento. La sua nomina ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, considerando il suo percorso professionale e politico.

Sarà Manuela Mattioli a raccogliere l’eredità in parlamento del senatùr Umberto Bossi. Assessora alla Cultura di Busto Arsizio, seconda dei non eletti, prenderà il seggio in Parlamento di Umberto Bossi, il fondatore del Carroccio, morto giovedì scorso a 84 anni. Mattioli, militante leghista di lungo corso a Busto Arsizio, è stata dapprima consigliera comunale, poi assessora alla Cultura, vicesindaco e, di nuovo, assessora alla Cultura, Identità e Sviluppo economico. Il seggio alla Camera dei deputati sarà, dunque, assegnato alla Maffioli dopo la decisione di Matteo Luigi Bianchi, primo dei non eletti, di non subentrare nel seggio del... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Chi è Manuela Maffioli, l’assessora di Busto Arsizio che sostituirà Bossi in Parlamento Articoli correlati Leggi anche: Manuela Maffioli, chi è la leghista che sostituirà Bossi in parlamento (e che però “tifava” per Maroni) Bianchi rinuncia al posto di Bossi in Parlamento. Subentrerà Manuela Maffioli"La scomparsa di Umberto Bossi segna un passaggio umano e politico che merita rispetto e consapevolezza. Una raccolta di contenuti su Manuela Maffioli Temi più discussi: Bianchi a Roma al posto di Bossi? Non ho deciso. Pronta Manuela Maffioli; Il sindaco Antonelli? È finito in carcere: ecco la visita in anteprima nell’ex prigione austriaca diventata un polo culturale; Busto, lo Scudo Blu protegge Palazzo Cicogna. E ora il polo con l’ex carcere; A Busto dieci giorni di musica non stop: BA Classica al via tra gli applausi. Chi è Manuela Maffioli, l’assessora di Busto Arsizio che sostituirà Bossi in ParlamentoClasse 1971, giornalista professionista, ha fatto parte dei barbari sognanti, la corrente di Roberto Maroni che si opponeva al Senatur ... ilsole24ore.com Manuela Maffioli, chi è la leghista che sostituirà Bossi in parlamento (e che però tifava per Maroni)Una lunga carriera nell’amministrazione di Busto Arsizio, l’attivismo sul fronte degli eventi culturali, il legame professionale con l’ex consigliere di amministrazione Rai Ettore Albertoni e l’attenz ... msn.com «Una grande emozione, un grandissimo onore e una pari responsabilità»: Manuela Maffioli pronta all'incarico in Parlamento a #Roma Leggi l'articolo: https://www.prealpina.it/pages/bianchi-rinuncia-al-parlamento-408789.html - facebook.com facebook Svolta ai piani alti della Lega. Bianchi rinuncia allo scranno e la bustocca Maffioli entra alla Camera #in evidenza #matteo bianchi #manuela maffioli x.com