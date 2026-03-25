Francesco Muglia è l’imprenditore e marito di Annalisa, cantante ligure. La coppia si è sposata nel 2023, dopo aver frequentato per tre anni. Muglia e la cantante sono stati recentemente al centro dell’attenzione per alcuni commenti pubblici riguardanti la loro relazione, caratterizzata da continui tentativi di mettersi alla prova.

Il marito di Annalisa è l’imprenditore Francesco Muglia, con il quale la popstar ligure è convolata a nozze nel 2023, dopo tre anni di relazione. La cantante stasera sarà tra gli ospiti de Le Iene, in onda su Italia 1. Archiviata la relazione con Davide Simonetta (d.whale), il noto producer che ha contribuito al successo di Bellissima e Mon Amour, per citarne alcune delle superhit confezionate nel loro sodalizio professionale, Annalisa ritrovava la felicità al fianco di Francesco Muglia, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. Intervista da Vanity Fair, la popstar aveva raccontato: “ L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Francesco Muglia, il marito di Annalisa: “Ci mettiamo alla prova di continuo”

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