Un episodio avvenuto a Trescore Balneario ha coinvolto un'insegnante aggredita da uno studente di 13 anni, che ha filmato l'aggressione con il cellulare al collo. Gli studenti presenti hanno riferito i dettagli dell’accaduto, che ha suscitato preoccupazione e sollevato domande sul comportamento e sulle motivazioni dietro l’episodio.

Il cellulare al collo per filmare l’aggressione: il dettaglio che inquieta. Nel mosaico già drammatico dell’aggressione all’insegnante Chiara Mocchi a Trescore Balneario, emerge un elemento destinato a far discutere e a sollevare interrogativi ancora più profondi. Secondo quanto riferito da fonti investigative, il ragazzo di 13 anni avrebbe avuto un cellulare appeso al collo, presumibilmente per filmare l’aggressione alla docente. Un dettaglio che, se confermato, cambia radicalmente la percezione dell’episodio: non solo un gesto impulsivo, ma un’azione potenzialmente premeditata e spettacolarizzata, quasi pensata per essere documentata. Un’ombra inquietante che rimanda direttamente al rapporto tra giovanissimi e social network, dove la realtà viene spesso filtrata – e distorta – dalla necessità di essere ripresa, condivisa, vista. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Chiara Mocchi: il 13enne con il cellulare al collo per filmare l’aggressione, il racconto degli studenti

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