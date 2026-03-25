Che tristezza i giovani contro la libertà

Un celebre detto di Pitigrilli affermava che si nasce incendiari e si muore pompieri, frase spesso usata per descrivere i movimenti giovanili. Oggi, questa espressione non rispecchia più la realtà dei fatti, che sembra aver visto un cambiamento nelle dinamiche tra giovani e libertà. La frase, un tempo molto usata, non si applica più alla situazione attuale.

Si nasce incendiari ma si muore pompieri, diceva lo scrittore Pitigrilli. La frase, diventata luogo comune per descrivere i movimenti giovanili, oggi non ha più valore. Alle urne del referendum costituzionale, si è recato un esercito di ventenni nati pompieri. Alta affluenza e plebiscito per il no. Un voto, dunque, contro il cambiamento, a difesa di istituzioni bisognose di riforme, e non da oggi. I ragazzi, in nome della lotta a fantasmi come il fascismo, hanno votato contro la libertà, il garantismo, la giustizia. In questo risultato, possiamo misurare il fallimento epocale della cultura di destra. In trent'anni, il centrodestra non è stato capace di creare consenso intorno ai pilastri della cultura liberale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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