Si ipotizza come potrebbe cambiare il Napoli se avesse tra i pali Maignan, portiere francese attualmente in forza a un club di Serie A. La domanda riguarda le possibili differenze nella linea difensiva e nelle prestazioni complessive della squadra, considerando le caratteristiche e le esperienze di Maignan. L’argomento suscita curiosità tra i tifosi e gli appassionati di calcio, anche se non ci sono dati ufficiali o analisi tecniche che confermino eventuali effetti.

Gazzetta: il francese ha totalizzato finora 81 parate, salvando l’81,1% dei tiri (migliore in Serie A). La combo azzurra Milinkovic-Meret ne ha fatte 56 in due. Non ci pensiamo mai, chissà perché, ma quanto vale il portiere in una squadra? La domanda ci è tornata in testa leggendo la Gazzetta dello Sport di stamattina che ha smentito una serie di luoghi comuni (o vere e proprie cazzate) sul Milan di Allegri. Secondo gli XGoals (che per noi sono acqua fresca, una boiata) il Milan avrebbe dovuto avere dieci gol in più del Napoli e non uno. Quindi il Milan crea più di noi. Ma il dato interessante è anche un altro. Maignan para molto più di Milinkovic e Meret, quasi a parità di tiri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Che cosa sarebbe il Napoli se avesse Maignan come portiere?

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