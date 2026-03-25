Nelle strade di Milano, vicino all’Arco della Pace, si parla di una coppia formata da una nota attrice e da un uomo ancora non identificato. La relazione è stata confermata ufficialmente, mentre il nuovo compagno è rimasto finora nell’ombra. La presenza della coppia è stata notata da testimoni e fotografata durante alcune occasioni pubbliche recenti.

Nel cuore di Milano, tra i viali eleganti attorno all’Arco della Pace, Ambra Angiolini torna sotto i riflettori del gossip. L’attrice è stata paparazzata mentre passeggiava in dolce compagnia della sua nuova fiamma (un big dell’industria musicale), tra sorrisi complici e gesti che lasciano poco spazio ai dubbi. A rendere il momento ancora più significativo, la presenza della figlia Jolanda Renga, segno di una sintonia che sembra già andare oltre le prime fasi di una frequentazione. Le immagini raccontano una scena di quotidianità serena, ma anche di evidente intimità. A catturare tutto è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato gli scatti esclusivi, incluso quello di un bacio che di fatto ufficializza la relazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Che coppia”. Ambra Angiolini e il big finora rimasto nell’ombra ufficialmente insieme: chi è il nuovo compagno

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