Champions | Perugia che rischio col Las Palmas! Avanti di due set la spunta al tie-break

Nell'incontro dei quarti di finale di Champions, la squadra italiana conduceva per due set prima di essere raggiunta e superata al tie-break dai rivali spagnoli. L'italocubano Jantorena ha preso parte alla partita, contribuendo alla rimonta degli avversari. La differenza di punti si è concentrata nel quarto e quinto set, decisioni che hanno determinato l'esito finale dell'incontro.

Vittoria al tie-break (23 -25, 19-25, 25-21, 23-25, 13-15) di Perugia nell’andata dei quarti di finale di Champions League, contro gli iberici del Guaguas Las Palmas (già battuti nella prima fase, 3-2 in trasferta e 3-1 in casa), capaci di rimanere in gara dopo essersi trovati sotto di due set. Lorenzetti ha schierato Giannelli-Ben Tara, Russo-Crosato, Plotnytskyi-Semeniuk, e Colaci libero. Si è rivelato comunque combattuto il primo set, con gli spagnoli che, trascinati dai sempre incisivi Juantorena e Bezerra (20 punti finali, il best scorer dei suoi), pur non trovandosi mai avanti, hanno avuto la forza di non farsi staccare, prima del punto decisivo di Plotnytsky. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Champions: Perugia, che rischio col Las Palmas! Avanti di due set, la spunta al tie-break Articoli correlati Champions League, la Sir Sicoma Monini avanti col brivido: Las Palmas cede al tie breakChi pensa che la Sir Sicoma Monini Perugia possa fare un sol boccone di tutte le rivali, comprese quelle del girone eliminatorio, resterà deluso: in... LIVE Las Palmas-Perugia 2-2, Champions League volley 2026 in DIRETTA: si va al tie-break, crollo umbro nel 4° setSi chiude qui la Diretta LIVE della sfida tra Las Palmas e Perugia di Volley, a domani per la Champions League! Un saluto sportivo. Contenuti utili per approfondire Las Palmas Temi più discussi: Albacete - Las Palmas in Diretta Streaming | DAZN IT; Champions League: la Sir Sicoma Monini insegue uno storico bis -; Simeone è pronto per il rush finale, anche al fantacalcio: due gol nelle ultime tre partite; Lo sfogo social di Lindsey Vonn: Chi ha detto che mi ritiro? Smettetela di dirmi cosa devo fare. LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia 2-3, Champions League volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si prendono il primo match della serie, ma che fatica!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-NOVARA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 22.46 Per stasera è tutto amici ed amiche ... oasport.it Diretta | Las Palmas Perugia (risultato 0-1) video streaming tv: primo set agli umbri! (oggi 24 marzo 2026)Diretta Las Palmas Perugia streaming video tv: nei quarti di Champions League la Sir Safety ritrova il Guaguas con cui aveva sofferto nel girone. ilsussidiario.net CHAMPIONS LEAGUE: PERUGIA SI PRENDE GARA 1 CONTRO LAS PALMAS Una partita lunga, combattuta e piena di colpi di scena: Perugia vince 3-2 contro Las Palmas nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Gli umbri partono nel - facebook.com facebook "" ' Il prossimo 27 marzo 2026 a Las Palmas de Gran Canaria, si terrà la première del nuovo show del Circo Zoppis intitolato SUEÑO ..... #circo #circozoppis #sueno #lecirquezoppis #suenolecirq x.com