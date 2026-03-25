C' erano una volta gli 883 e l' Uomo Ragno | Mauro Repetto si racconta al Teatro Verdi

Venerdì 27 marzo, al Teatro Verdi, Mauro Repetto ha ripercorso la sua carriera attraverso lo spettacolo intitolato “C'erano una volta gli 883 e l'Uomo Ragno”. L’artista ha condiviso ricordi legati alle origini della band e ai successi che hanno segnato la musica italiana. L'evento ha visto la partecipazione di un pubblico interessato a conoscere i dettagli della sua esperienza artistica.

Un tuffo nel passato, alla genesi di un mito che ha scritto pagine indelebili della musica italiana. Venerdì 27 marzo, al Teatro Verdi, Mauro Repetto torna in scena con “C'erano una volta gli 883 e l'Uomo Ragno”: dalle aule di scuola di Pavia alle vette delle classifiche musicali, fino alla misteriosa “fuga” nel momento di massimo successo, Mauro Repetto, co-fondatore insieme a Max Pezzali del leggendario duo, torna protagonista sul palco con un one man show che fonde musica, narrazione e comicità. Con la regia di Maurizio Colombi, lo spettacolo non è una semplice celebrazione nostalgica, ma un percorso a metà tra realtà e... 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - “C'erano una volta gli 883 e l'Uomo Ragno”: Mauro Repetto si racconta al Teatro Verdi Articoli correlati Leggi anche: Mauro Repetto, ex 883, dalla musica al teatro: “Ho trovato Spider Woman” Mauro Repetto: “Cercando l’Uomo Ragno ho trovato Spider Woman”Milano, 9 gennaio 2026 – Per Mauro Repetto il momento più bello dell’amore è la sua prossimità. Approfondimenti e contenuti su Uomo Ragno Discussioni sull' argomento Mauro Repetto: C’erano una volta 883 Tour – comunicato stampa; Mauro Repetto in tour con lo show sugli 883; Spider-Man: Brand New Day, il primo sguardo anticipa una nuova era per Peter Parker [FOTO]; 10 fumetti perfetti per iniziare a leggere Spider-Man. Il filmato promozionale del prossimo film live-action dell'Uomo Ragno ha stabilito un altro incredibile record assoluto. https://cinema.everyeye.it/notizie/spider-man-brand-new-day-assurdo-trailer-superare-1-miliardo-views-867552.htmlutm_term=Autofeed& - facebook.com facebook In Spider-Man: Brand New Day l'uomo ragno cambia telefono: da Sony a Samsung x.com