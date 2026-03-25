C’erano una volta Delmastro Bartolozzi e Santanchè ma anche la gatta Meloni

Nel corso delle ultime ore si sono susseguite dichiarazioni e spostamenti politici che hanno attirato l’attenzione. Un consigliere e due ministri sono stati citati, mentre la premier ha pronunciato un discorso che ha suscitato reazioni. La situazione si sviluppa in un clima di tensione tra le parti, con confronti pubblici e dichiarazioni ufficiali che continuano a emergere sui diversi media.

La rivoluzione ha cominciato a mangiare i suoi figli. Giorgia Meloni in versione Termidoro ha alzato la voce. Ha sbattuto le mani sul tavolo. E sono rotolate due teste fondamentali di via Arenula, la sede del ministero della Giustizia: quella di Giusi Bartolozzi, la capa di gabinetto che imprecava contro la magistratura – «plotone d’esecuzione, plotone d’esecuzione» – e quella di Andrea Delmastro, rimasto intrappolato nella bisteccheria fondata con la figlia di un mafioso. «Ho commesso una leggerezza», ha detto il duro di Biella. Sta per saltare anche Daniela Santanchè: ne ha combinate troppe, truffa, falso in bilancio. Meglio approfittare della situazione per un repulisti a tre stadi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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