Ceramica artistica Errico FI propone adesione della Campania alla rete nazionale AiCC e un fondo dedicato

Un rappresentante politico ha presentato una proposta per far aderire la regione alla rete nazionale dedicata alla ceramica artistica, con l’obiettivo di valorizzare e proteggere questa tradizione locale. La proposta include anche la creazione di un fondo specifico destinato a sostenere gli artigiani e le attività legate alla ceramica nella regione. La discussione sulla proposta è in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Rafforzare la tutela e la promozione della ceramica artistica campana attraverso l’ingresso in una rete nazionale e l’istituzione di un fondo dedicato. È questo l’obiettivo dell’emendamento presentato dal consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico nell’ambito della legge di stabilità regionale 2026-2028. La proposta prevede l’adesione della Regione Campania all’Associazione Italiana Città della Ceramica, organismo che riunisce i principali centri italiani vocati alla produzione ceramica di qualità. Un passaggio ritenuto strategico per consolidare il posizionamento della Campania all’interno dei circuiti nazionali di valorizzazione culturale, turistica ed economica legati al comparto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ceramica artistica, Errico (FI) propone adesione della Campania alla rete nazionale AiCC e un fondo dedicato Articoli correlati Centri per l’Impiego in Campania, Errico (FI): interrogazione sulle criticità organizzative e informaticheTempo di lettura: 3 minutiIl consigliere regionale della Campania di Forza Italia, Fernando Errico, ha presentato un’interrogazione a risposta... Mobilità sanitaria, Errico (FI): “La Campania spende troppo per cure fuori regione”“Il report della Fondazione Gimbe sulla mobilità sanitaria conferma una criticità che da tempo segnaliamo: troppi cittadini sono ancora costretti a...