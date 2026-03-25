Centrodestra avanti per programmi

Il risultato del referendum sulla giustizia ha portato a una vittoria del No, con una partecipazione di circa il 63%. La maggioranza degli italiani ha deciso di respingere le proposte di modifica, mentre il referendum ha registrato un'affluenza del 27%. Il testo ha riguardato principalmente modifiche alla composizione e alle funzioni di alcune corti di giustizia. La consultazione si è svolta nel giorno stabilito senza incidenti rilevanti.

“Per chi, come ho fatto io, si è espresso nettamente per il ‘Sì’, il risultato del referendum sulla giustizia è certamente una delusione oltre che un’occasione persa per portare l’Italia al livello delle grandi democrazie occidentali. La volontà degli italiani non soltanto si rispetta ma ce ne possiamo rallegrare quando la esercita con la partecipazione vissuta in questi giorni alle urne e nell’attivismo offerto nelle settimane precedenti in provincia da parte dei sostenitori del ‘No’ e del ‘Si‘, ai quali in particolare sento di dovere un ringraziamento per la dedizione mostrata su tutto il territorio provinciale nel tentativo di spiegare in cosa consistesse la riforma rimanendo nel merito senza gli eccessi di contrapposizione che abbiamo vissuto altrove“. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Centrodestra avanti per programmi” Articoli correlati Centrodestra Napoli: “Manfredi vada avanti su Bagnoli”Tempo di lettura: 2 minuti Le forze del centrodestra della città di Napoli si schierano accanto all’amministrazione Manfredi per quanto riguarda il... Comunali 2026, il Centrodestra serra i ranghi: "Avanti uniti"Parte da Salerno la corsa del Centrodestra verso le elezioni amministrative della primavera 2026. CENTRODESTRA VENEZIANO: PRIMA IL PROGRAMMA, POI LE POLTRONE Tutto quello che riguarda Centrodestra avanti Temi più discussi: Centrodestra avanti per programmi; Referendum: centrodestra deluso ma il governo va avanti; Il governo va avanti, ma la sconfitta al referendum scuote la maggioranza. Chi ha votato no nel centrodestra; Referendum giustizia primo ko politico per Meloni. Ma la premier tira dritto. Referendum, il centrodestra ligure: Rispettiamo il voto, avanti con il programmaIl presidente Bucci: Scelta dei cittadini va ascoltata e rispettata. Ancor più adesso che si è espressa una larga parte degli elettori con un ritrovato slancio verso la partecipazione al voto. Rosso ... lavocedigenova.it Progressisti avanti tutta. Oggi vertice con Donati. Nel weekend c’è il tavolo di tutto il centrodestraNomi, vertici, tempo. Coalizioni alla stretta su alleanze, programmi. Su tutto: il candidato sindaco, diventato ormai un tormentone bipartisan. Le grandi manovre si avviano al traguardo in una ... lanazione.it “il voto va rispettato” il centrodestra triestino rilancia e guarda avanti unito - facebook.com facebook Referendum: centrodestra deluso ma "il governo va avanti" x.com