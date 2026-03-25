Centro oncologico PB73 dona una poltrona per terapie e prelievi

Il 25 marzo 2026, al centro oncologico dell'ospedale San Donato è stata consegnata una nuova poltrona destinata alle terapie e ai prelievi. La donazione è stata effettuata da PB73, un'azienda che ha contribuito all'aggiornamento delle attrezzature della struttura. La poltrona sarà utilizzata per i trattamenti dei pazienti ricoverati presso il reparto.

Arezzo, 25 marzo 2026 – Una nuova poltrona da impiegare per le terapie è stata donata al Centro oncologico dell’ospedale San Donato. A consegnarla, stamani, al reparto diretto dal dottor Carlo Milandri è stata l’associazione PB 73. La poltrona, in memoria di Gabriella Merguici, va ad aggiungersi alle altre due già donate, nel 2024, dall’associazione presieduta da Maurizio Barsotti. La poltrona, del valore di circa 2600 euro, è automatizzata per facilitare sia gli operatori sanitari che l’utente che ne usufruisce. «L’acquisto di questa nuova poltrona è stato possibile grazie alla generosità e al contributo della segreteria provinciale di Arezzo del sindacato F. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro oncologico, PB73 dona una poltrona per terapie e prelievi Articoli correlati Asl Roma 3, donata una poltrona odontoiatrica al Centro Tobia dell’Ospedale GrassiOstia, 8 gennaio 2026 – Un riunito odontoiatrico (ovvero la poltrona del dentista) come regalo. Leggi anche: Cuore di Donna dona nuove poltrone per le terapie oncologiche al Bolognini