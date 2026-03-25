Celebrata la partnership tra Mirage e Frignano Project

Ieri alle Ceramiche Mirage a Pavullo si è tenuta la presentazione ufficiale della collaborazione tra l’azienda, specializzata nel gres porcellanato e nota per il Made in Italy, e il Frignano Volley Project. Alla cerimonia hanno partecipato autorità, dirigenti sportivi e rappresentanti dell’azienda. La firma dell’accordo ufficializza la partnership tra le due realtà.

Si è svolto ieri alle Ceramiche Mirage a Pavullo, la presentazione della partnership tra l’azienda, leader nel settore del gres porcellanato ed eccellenza del Made in Italy, e Frignano Volley Project, accordo celebrato alla presenza di autorità, dirigenti sportivi e rappresentanti aziendali. La collaborazione tra Mirage e Frignano Volley Project è molto più di una sponsorizzazione: si tratta di una condivisione di valori, responsabilità verso il territorio, e impegno comune nel costruire un futuro solido per i giovani. La prima iniziativa di rilievo, sarà l’accoglienza degli studenti-atleti delle squadre Under 18 del Frignano Volley Project, che stanno per completare il percorso nella scuola secondaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Celebrata la partnership tra Mirage e Frignano Project Articoli correlati Talento femminile allo Sperimentale. Marianne Mirage tra poesia e noteMarianne Mirage e Mille: due visioni, un’unica grande emozione per il prossimo appuntamento di ‘Playlist Pesaro’, domani alle 21 al Teatro... Presentata la partnership tra Confartigianato e l’S.S. ArezzoArezzo, 3 marzo 2026 – È stata presentata domenica scorsa allo stadio cittadino, prima del fischio d’inizio di Arezzo-Ravenna, la partnership tra...