Cefalù due bambini nel bosco in una comunità di adulti | interviene la procura

Due bambini sono stati trovati nel bosco all’interno di una comunità di adulti. La polizia ha riferito che si trovavano su un materassino gonfiabile, ma non sono stati forniti dettagli ulteriori sulla situazione. La procura ha avviato un’indagine e ha disposto accertamenti sulla presenza dei minori nel luogo e sulle circostanze del ritrovamento.

Due bambini di 7 e 11 anni, uno italiano e l'altro tedesco, vivevano da alcuni mesi, e fino a sabato scorso, in una comunità nel bosco di Gibilmanna, località montana vicina a Cefalù, all’interno del Parco delle Madonie. La polizia giudiziaria della procura dei minorenni li ha prelevati da un casolare umido e in abbandono, insieme alle madri, e su disposizione della procuratrice Claudia Caramanna li ha condotti nella casa di un familiare di una delle donne: lo scrive Repubblica Palermo., I bambini vivevano in una stanzetta umida e dormivano su un materassino gonfiabile, secondo quanto ricostruito dalla polizia. Sembra che non siano mai andati a scuola, e non sono mai stati vaccinati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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