CdS – 8 gare per convincere la Roma

Il Corriere dello Sport ha annunciato che la Roma avrà a disposizione otto partite per confermare la propria posizione in classifica. La notizia ha generato numerosi commenti e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, che analizzano le possibilità del team di raggiungere gli obiettivi prefissati. La sfida si concentra sulla gestione delle prossime gare e sulla capacità di ottenere risultati convincenti.

2026-03-25 09:51:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: 8 partite per la conferma. E allora ecco il bivio. Dieci giorni. Non uno in più, non uno in meno. Dieci giorni per cambiare la percezione, ribaltare le gerarchie, accendere una scintilla. Allenamenti, ripetizioni, comprensione dei movimenti, intensità: tutto concentrato in un conto alla rovescia che sa di ultima occasione. Perché il rischio è concreto: senza una svolta, il futuro è già scritto. Ritorno al Bayern Monaco, ma solo di passaggio. Senza radici, senza continuità, alla ricerca dell’ennesima squadra pronta a scommettere su di lui. La sua storia recente racconta già di un percorso interrotto: l’addio anticipato al Celta Vigo, l’indennizzo economico come ponte verso Roma, un prestito oneroso da due milioni che nasconde condizioni pesanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – 8 gare per convincere la Roma Articoli correlati CdS – lo voleva anche la RomaNei giorni scorsi l‘Udinese ha definito l’affare Branimir Mlacic con l’Hajduk Spalato. Leggi anche: CdS – un altro indizio di mercato per la Roma Contenuti utili per approfondire CdS 8 gare per convincere la Roma Discussioni sull' argomento AL CAMPO VIRGILIANO CDS FIDAL NAPOLI ESORDIENTI 10/RAGAZZI/E; Concessioni balneari, il nuovo bando-tipo e i nodi irrisolti; CAMPO VIRGILIANO CDS FIDAL NAPOLI ESORDIENTI/RAGAZZI; CDS-Stadio - Fiorentina, un mese da leoni con 10 punti in 5 gare. CdS - Lautaro verso il rientro con la Roma: ecco perché è fondamentale per l' #Inter x.com CdS invernale cadetti: trionfo Fiamme Gialle Simoni A Rieti i societari cadetti indoor: Fiamme Gialle Simoni vincono al maschile e femminile. In pista brillano Zappalà, Sabato e Crupi, nei 600 Caraccio e Marino. Bene anche salti e lanci in una giornata int - facebook.com facebook