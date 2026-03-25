CdS – 8 gare per convincere la Roma

Da justcalcio.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere dello Sport ha annunciato che la Roma avrà a disposizione otto partite per confermare la propria posizione in classifica. La notizia ha generato numerosi commenti e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, che analizzano le possibilità del team di raggiungere gli obiettivi prefissati. La sfida si concentra sulla gestione delle prossime gare e sulla capacità di ottenere risultati convincenti.

2026-03-25 09:51:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: 8 partite per la conferma. E allora ecco il bivio. Dieci giorni. Non uno in più, non uno in meno. Dieci giorni per cambiare la percezione, ribaltare le gerarchie, accendere una scintilla. Allenamenti, ripetizioni, comprensione dei movimenti, intensità: tutto concentrato in un conto alla rovescia che sa di ultima occasione. Perché il rischio è concreto: senza una svolta, il futuro è già scritto. Ritorno al Bayern Monaco, ma solo di passaggio. Senza radici, senza continuità, alla ricerca dell’ennesima squadra pronta a scommettere su di lui. La sua storia recente racconta già di un percorso interrotto: l’addio anticipato al Celta Vigo, l’indennizzo economico come ponte verso Roma, un prestito oneroso da due milioni che nasconde condizioni pesanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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