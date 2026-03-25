Caterina Tonini nuova presidente di Aiceo

Caterina Tonini, attuale amministratrice delegata di una nota agenzia di comunicazione, è stata nominata presidente di Aiceo, l’associazione italiana dei CEO. La nomina avviene in sostituzione di una precedente presidente, leader di un’altra grande organizzazione nel settore. La nomina è stata ufficializzata di recente e la Tonini assumerà ufficialmente il ruolo nelle prossime settimane.

Caterina Tonini, ceo di Havas Creative Group Italy, è la nuova presidente di Aiceo – Associazione Italiana Ceo, succedendo a Paola Corna Pellegrini. Tonini assume oggi la guida dell’associazione con un programma triennale orientato alla continuità, portando l’esperienza maturata nel consiglio di cui fa parte dal 2023 e una visione chiara sulle priorità della leadership d’impresa in un contesto di rapide trasformazioni. In un periodo segnato da tensioni geopolitiche, accelerazione dell’intelligenza artificiale e crescente attenzione agli standard Es, i leader devono confrontarsi con responsabilità nuove e decisioni complesse. La presidenza Tonini intende accompagnare questa evoluzione, rafforzando competenze, consapevolezza e capacità di guidare il cambiamento con equilibrio e visione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Chi è Caterina Licini, la nuova compagna di Cesare Cremoni Leggi anche: Chi è Caterina Licini, la nuova compagna di Cesare Cremonini Contenuti e approfondimenti su Caterina Tonini Discussioni sull' argomento AICEO: William Griffini affianca Caterina Tonini alla vicepresidenza; In Italia nasce Shortcut Havas e si rafforza l'offerta del gruppo nel settore degli eventi; ScuolaZoo rafforza la direzione media per sviluppare contenuti e relazioni con le nuove generazioni: Gaia Marzo nominata Media Director; OMNISYST SCEGLIE MEANINGFOOL COME ADVISOR STRATEGICO PER L’EVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE. Caterina Tonini nominata presidente di AiCEOMILANO (ITALPRESS) - Caterina Tonini, CEO di Havas Creative Group Italy, è la nuova Presidente di AiCEO - Associazione Italiana CEO. Tonini raccoglie il testimone da Paola Corna Pellegrini e assume og ... msn.com Havas Italia inaugura la nuova sede Milanese in linea con il posizionamento Growth, Powered by Desire. Caterina Tonini: “Creatività, dati e integrazione per aiutare le imprese italiane a raccontare il proprio valore e competere sui mercati internazionali” Il n - facebook.com facebook