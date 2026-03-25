Caterina basta così La volta buona Massimo Boldi in lacrime | gelo in studio

C’è stato un momento, nel corso della puntata del 25 marzo 2026 de La Volta Buona, che ha improvvisamente cambiato tono alla trasmissione. Tra racconti leggeri, gossip e sorrisi, l’atmosfera si è fatta più densa, quasi sospesa. A colpire il pubblico è stata soprattutto la reazione di Massimo Boldi, apparso in collegamento, visibilmente emozionato già dai primi istanti del suo intervento. >> Scende le scale a Uomini e Donne e il pubblico non ci può credere. L’avete riconosciuto? L’attore, da sempre associato alla comicità e alla leggerezza, si è mostrato in una veste diversa, più intima e fragile. Le sue parole, inizialmente leggere e punteggiate da ricordi ironici, hanno lentamente lasciato spazio a una commozione crescente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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