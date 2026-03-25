Il Napoli si presenta come la squadra più in forma del campionato, secondo alcune dichiarazioni di un esperto. La formazione partenopea ha ripreso a convincere, attirando l’attenzione di osservatori e analisti. Le prestazioni recenti sono state considerate positivamente e hanno riacceso le speranze di una rimonta in classifica. La squadra si prepara a affrontare le prossime sfide con ottimismo, puntando a recuperare terreno sui rivali.

"> Il Napoli torna a far paura anche agli addetti ai lavori. Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, intervenuto a Stile TV durante “Salite sulla giostra”, ha analizzato il momento degli azzurri e della Nazionale, lanciando un messaggio chiaro. «In questo momento mi pare che sia proprio il Napoli la squadra più in forma, anche più del Milan», ha dichiarato. «Se c’è una squadra che può tentare il recupero, dico Napoli». “PRESSIONE ALTISSIMA SULL’ITALIA” Castellacci ha poi parlato della Nazionale: «La paura è legittima, visti i trascorsi negativi. La pressione è altissima perché sarebbe devastante non partecipare per la terza volta al Mondiale». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Castellacci: «Napoli il più in forma, può tentare la rimonta scudetto»

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