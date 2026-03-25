Il Carpi ha iniziato ieri la preparazione in vista della partita contro il Pontedera, prevista tra dieci giorni e considerata decisiva per la stagione. La squadra si è radunata a Pineto per il primo allenamento dopo la pausa. La sfida si svolgerà il 3 aprile, prima del turno di sosta previsto nel fine settimana successivo.

E’ cominciata ieri per il Carpi l’operazione-Pontedera. A dieci giorni dalla sfida con i toscani del 3 aprile che può valere una stagione e con il turno di sosta da osservare nel prossimo fine settimana, ieri la truppa di Cassani si è ritrovata per il primo allenamento dopo Pineto. Una giornata di lavoro doppia, mattino e pomeriggio, sul campo dell’antistadio che sarà ripetuta anche oggi e venerdì, mentre domani e sabato è prevista una sola seduta al mattino, l’ultima prima del rompete le righe di sabato pomeriggio, che riporterà Zagnoni e compagni al campo lunedì per mettere nel mirino il match con la squadra di Braglia. Un momento chiave... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cassani spera di recuperare tutti

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