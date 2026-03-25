Casole nello spot di ’Dolce & Gabbana’

Casole d’Elsa è apparsa recentemente in uno spot di Dolce & Gabbana, portando così l'attenzione sulla località toscana a livello nazionale. Il paesaggio e le caratteristiche del luogo sono stati protagonisti di questa campagna pubblicitaria, che ha scelto la città come sfondo per uno dei suoi messaggi visivi. La presenza nel video ha coinvolto le immagini e il nome di Casole d’Elsa, contribuendo a far conoscere il borgo a un pubblico più ampio.

Casole d’Elsa si affaccia sulla scena nazionale da protagonista. Il suo profilo inconfondibile, fatto di pietre antiche e scorci che sembrano sospesi nel tempo, è stato scelto come immagine simbolo in una recente campagna di Dolce & Gabbana, realizzata in collaborazione con il Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano. Un riconoscimento che non sorprende chi conosce il borgo, ma che restituisce il valore di un territorio capace di raccontare, senza artifici, la profondità della bellezza italiana. "È una soddisfazione che condividiamo con tutta la comunità – afferma il sindaco Andrea Pieragnoli –. Casole rappresenta un equilibrio raro tra tutela e vitalità: essere scelti per una campagna di tale rilievo significa riconoscere il valore di un’identità che abbiamo saputo preservare senza rinunciare a guardare al futuro". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casole nello spot di ’Dolce & Gabbana’ Articoli correlati Leggi anche: Dolce & Gabbana Top ‘kim Dolce&gabbana’: Test Pratico Leggi anche: Dopo lo spot virale e la sfilata milanese, la Regina del Pop ha letteralmente stregato l'after-show di Dolce&Gabbana The One by Dolce&Gabbana