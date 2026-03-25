Caso Delmastro Miriam Caroccia pronta a parlare con gli inquirenti | Mai consegnate somme a chicchessia

Miriam Caroccia si prepara a incontrare gli inquirenti per fornire chiarimenti sulla sua posizione riguardo al caso Delmastro. La donna ha dichiarato di non aver mai consegnato somme a nessuno. L’incontro è previsto nelle prossime ore, mentre le autorità continuano a raccogliere eventuali prove e testimonianze legate alla vicenda. Nessuna altra informazione ufficiale è stata comunicata al momento.

« Miriam Caroccia è pronta a chiarire con gli inquirenti ogni cosa sulla sua posizione». Lo riferisce il suo legale Fabrizio Gallo, in merito alla ragazza coinvolta nella vicenda relativa alla società “Le 5 Forchette” di cui è stato azionista anche l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ora dimissionario. Il penalista precisa che la sua assistita « non è stata raggiunta da alcun avviso di garanzia, che è completamente estranea a qualsiasi dinamica e non ha mai consegnato somme di denaro a chicchessia come sarà prontamente accertato dalla magistratura verso la quale abbiamo piena fiducia e alla quale saremo pronti a chiarire ogni cosa». 🔗 Leggi su Open.online

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