La proprietaria di un ristorante ha dichiarato di non aver mai fornito denaro e si è detta disponibile a collaborare con gli inquirenti per chiarire la propria posizione. La donna, coinvolta nel caso Delmastro, ha affermato di essere pronta a rispondere alle domande delle autorità per fare luce sulla propria posizione nella vicenda.

«Miriam Caroccia è pronta a chiarire con gli inquirenti ogni cosa sulla sua posizione». E' quanto annuncia l’avvocato Fabrizio Gallo, legale della 18enne, figlia di Mauro Caroccia e coinvolta nella vicenda relativa alla società " Le 5 Forchette" di cui è stato azionista anche l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Il penalista precisa che la sua assistita «non è stata raggiunta da alcun avviso di garanzia, che è completamente estranea a qualsiasi dinamica e non ha mai consegnato somme di denaro a chicchessia come sarà prontamente accertato dalla magistratura verso la quale abbiamo piena fiducia e alla quale saremo pronti a chiarire ogni cosa" conclude. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Delmastro, la proprietaria del ristorante: "Non ho mai dato soldi. Pronta a chiarire la mia posizione"

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