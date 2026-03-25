Caso Delmastro cosa è successo dall'inizio | dall'inchiesta sulla società con Caroccia alle dimissioni

Dall'inizio, il caso ha coinvolto un'inchiesta su una società legata a un collaboratore, con successive dimissioni di un sottosegretario alla Giustizia. Durante il mandato, sono emersi diversi scandali che hanno attirato l'attenzione sui rapporti tra membri del governo e questioni giudiziarie. La vicenda ha portato a una serie di sviluppi ufficiali e a un cambiamento nella posizione del sottosegretario.

Sono molti gli scandali che hanno accompagnato il mandato di Andrea Delmastro Delle Vedove da sottosegretario alla Giustizia. L'ultimo, che gli è stato fatale sul piano politico, è quello della società aperta con la figlia di Mauro Caroccia, imprenditore e prestanome della camorra. Nel giro di pochi giorni, la vicenda ha portato alle sue dimissioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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