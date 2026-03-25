Casertana-Sorrento al via la prevendita

Da anteprima24.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata aperta la vendita dei biglietti per la partita tra Casertana e Sorrento, prevista allo stadio ‘Pinto’ lunedì 30 marzo alle ore 20. La prevendita è iniziata mercoledì 25 marzo alle ore 16.30. I tagliandi possono essere acquistati online e presso i punti vendita autorizzati. La disponibilità dei biglietti è limitata e si consiglia di acquistare in anticipo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunica che a partire dalle ore 16.30 di mercoledì 25 marzo, è attiva la prevendita per la sfida Casertana-Sorrento, in programma allo stadio ‘Pinto’ lunedì 30 marzo alle ore 20.30. I tagliandi sono acquistabili presso i punti rientranti nel circuito GO2. Questi i prezzi (costi di prevendita inclusi):  Distinti:   Intero: 13 euro;  Ridotto: 10 euro;  Tribuna Inferiore:   Intero: 18 euro;  Ridotto: 15 euro;  Tribuna Laterale:   Intero: 22 euro;  Ridotto: 19 euro;  Tribuna centrale:   Intero: 28 euro;  Ridotto:  25 euro Il ridotto è riservato a under 18, over 65 e donne ed è acquistabile solo presso l’official store della Casertana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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