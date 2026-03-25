Casertana-Sorrento al via la prevendita

È stata aperta la vendita dei biglietti per la partita tra Casertana e Sorrento, prevista allo stadio ‘Pinto’ lunedì 30 marzo alle ore 20. La prevendita è iniziata mercoledì 25 marzo alle ore 16.30. I tagliandi possono essere acquistati online e presso i punti vendita autorizzati. La disponibilità dei biglietti è limitata e si consiglia di acquistare in anticipo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunica che a partire dalle ore 16.30 di mercoledì 25 marzo, è attiva la prevendita per la sfida Casertana-Sorrento, in programma allo stadio ‘Pinto’ lunedì 30 marzo alle ore 20.30. I tagliandi sono acquistabili presso i punti rientranti nel circuito GO2. Questi i prezzi (costi di prevendita inclusi): Distinti: Intero: 13 euro; Ridotto: 10 euro; Tribuna Inferiore: Intero: 18 euro; Ridotto: 15 euro; Tribuna Laterale: Intero: 22 euro; Ridotto: 19 euro; Tribuna centrale: Intero: 28 euro; Ridotto: 25 euro Il ridotto è riservato a under 18, over 65 e donne ed è acquistabile solo presso l’official store della Casertana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana-Sorrento, al via la prevendita Articoli correlati Benevento-Casarano, al via la prevenditaIl Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 12 gennaio 2026 e fino alle ore 15:15 del 17 gennaio p. Leggi anche: Sugli spalti. "Vi aspettiamo numerosi al Curi». Al via la prevendita per venerdì Contenuti e approfondimenti su Casertana Sorrento al via la prevendita Temi più discussi: Tabellino partita Casertana U19 vs Sorrento U19; Casertana-Sorrento, falchi verso il big match dopo il capolavoro di Caravaggio; Benevento, marcia trionfale. Bene Salernitana e Casertana; Casertana vs Benevento: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone C 2024-2025. Sorrento-Casertana 1-2: Proia e Llano vincentiSorrento sconfitto da una Casertana ben organizzata, capace di ritrovare il vantaggio con Llano dopo il gol del pareggio di Bolsius, che nella ripresa aveva risposto a Proia. Per il suo esordio, ... ilmattino.it Domani a Potenza derby Sorrento-CasertanaDomani pomeriggio, alle 14.30, lo stadio Viviani di Potenza ospiterà un derby campano che di campano ha solo la storia, perché il Sorrento continua a giocare lontano dalla propria città. La sfida ... ilmattino.it NEXT MATCH | #CasertanaSorrento lunedì 30 marzo 2026 ore 20.30 https://t.ly/FiKD1 - facebook.com facebook Inizia la settimana 'lunga' per i falchetti: in campo lunedì prossimo al 'Pinto' contro il Sorrento x.com