Caserta la rinascita di San Leucio setificio modello per tutta l' Europa

Da iltempo.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caserta si è celebrato ieri il 250º anniversario della Real Colonia di San Leucio, situata nel Complesso Monumentale del Belvedere. La cerimonia ha ricordato un sito storico che in passato è stato considerato un modello di produzione tessile in tutta Europa. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e storici, evidenziando l’importanza di questo patrimonio per la regione.

Un'utopia del passato può generare futuro illuminando il presente. Ecco il senso profondo della solenne celebrazione che è stata dedicata ieri, a Caserta, al 250esimo anniversario della Real Colonia di San Leucio, nel Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio. L'evento è stato promosso dalla Fondazione Orizzonti, in sinergia con le istituzioni nazionali e territoriali, per proporre una sorta di rinascita di quello che fu uno dei più avanzati esperimenti di welfare e avanguardia sociale in Europa. Alla celebrazione hanno partecipato i principi Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, a testimonianza del legame storico e culturale... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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