Decine di famiglie che occupano senza titolo alloggi popolari a Milano e Sesto San Giovanni stanno cercando di mettersi in regola, con l'obiettivo di pagare e regolarizzare la propria posizione. La Regione Lombardia sta predisponendo piani di rientro per gestire questa situazione. Le occupazioni sono state segnalate come senza titolo e coinvolgono immobili di proprietà di Aler.

Il paradosso: migliaia di alloggi vuoti e famiglie nel limbo. La richiesta di una regolarizzazione, analizzando caso per caso. Rosati (Avs): "Facciamo nostra questa battaglia" Piani di rientro per regolarizzare la situazione di decine e decine di famiglie che risultano “occupanti senza titolo” di alloggi popolari Aler a Milano e Sesto San Giovanni. Lo chiedono le famiglie stesse, con una lettera al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, resa pubblica mercoledì 25 marzo in una conferenza stampa al Pirellone con esponenti di Alleanza Verdi Sinistra. Tante le ragioni per cui queste famiglie sono senza contratto. Alcune hanno occupato... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Case popolari, gli occupanti a Regione Lombardia: "Vogliamo pagare ed essere in regola"

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