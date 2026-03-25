Cascina un successo la serata per Giulio Regeni | il messaggio dei genitori

A Cascina, 24 enti locali hanno partecipato a un evento promosso dal Comune e dalla Città del Teatro per commemorare i 10 anni dalla morte di Giulio Regeni. I partecipanti sono stati uniti da un filo giallo, simbolo dell’iniziativa. La serata ha riscosso successo tra i presenti, con un messaggio condiviso di ricordo e solidarietà.

Legati da un filo giallo. Sono stati 24 gli enti locali che hanno aderito all’evento promosso dal Comune di Cascina e dalla Città del Teatro per ricordare Giulio Regeni a 10 anni dalla sua uccisione. Una serata che ha visto la proiezione del documentario “Giulio Regeni. Tutto il male del mondo” seguita dal dibattito con il regista Simone Manetti e l’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni. Oltre al Comune di Cascina, hanno concesso il patrocinio all’evento la Provincia di Pisa e i Comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Chianni, Crespina Lorenzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Montopoli, Palaia, Peccioli, Pomarance, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Luce, Vecchiano, Vicopisano e Volterra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cascina, un successo la serata per Giulio Regeni: il messaggio dei genitori Articoli correlati Giulio Regeni, i genitori a dieci anni dalla sua morte: “Siamo rimasti umani. Giulio continua a fare cose”La famiglia del ricercatore italiano trovato senza vita al Cairo continua a non perdere la speranza chiedendo verità e giustizia Dieci anni senza... 'Giulio Regeni: tutto il male del mondo': il docufilm a CascinaA dieci anni dall’uccisione al Cairo di Giulio Regeni, il Comune di Cascina e la Città del Teatro promuovono un’iniziativa pubblica di memoria e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giulio Regeni Giulio Regeni, a 10 anni dall'omicidio in Egitto, un docufilm ne ripercorre la storiaCi sono due cose che vengono subito in mente davanti a una data, il 25 gennaio, e a un luogo, l’Egitto. Le prime proteste che proprio in quel giorno del 2011 esplosero per le strade del Cairo, ... wired.it Giulio Regeni, a che punto siamo con la verità a 10 anni dalla morte/ Cos’è successo? Ricostruzione del casoIn occasione dell’anniversario, la trasmissione Un giorno in Pretura, dedicherà una puntata speciale al caso, cercando di ricostruire i vari dettagli dell’inchiesta che tra depistaggi e ostacoli ... ilsussidiario.net