La Prefettura sta predisponendo la chiusura del Centro di accoglienza straordinaria presso l’ex Hotel Zenith in via Cavour a Montecatini Terme, con l’obiettivo di completarla entro il 21 aprile. La decisione arriva in seguito alla scadenza dell’ordinanza che ha istituito la zona rossa nella zona interessata. La chiusura del centro è prevista a breve, in base alle disposizioni in vigore.

Montecatini Terme, 25 marzo 2026 – La Prefettura lavora per chiudere il Centro di accoglienza straordinaria all’ex Hotel Zenith in via Cavour, entro il 21 aprile, termine di scadenza dell’ordinanza che ha istituito la zona rossa. L’ufficio di governo sul territorio, comunque, vuole cercare di anticipare questa data e il trasferimento dei migranti in altre sedi potrebbe avvenire anche prima. Il provvedimento contiene l’impegno di provvedere quanto prima la struttura, come annunciato alla fine del 2025. È questo l’obiettivo del prefetto Angelo Gallo Carrabba, come da lui stesso comunicato per scritto a una richiesta di informazione arrivata dal consigliere di minoranza Alessandro Sartoni (FdI). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cas con i giorni contati: la chiusura all’ex Zenith alla fine della zona rossa

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