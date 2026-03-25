Ieri, mentre una flottiglia arrivava a L'Avana, sono state diffuse alcune cartoline da Cuba. Questi documenti fotografici mostrano scene di vita quotidiana e aspetti della cultura locale. Le immagini sono state condivise sui social e pubblicate su vari media, evidenziando dettagli della città e delle sue persone. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle immagini diffuse.

Non vorremmo essere accusati di cinismo, ma ieri, mentre arrivava a L'Avana la flotilla internazionale partita dal Messico per contrastare il blocco energetico imposto dagli Stati Uniti, pensavamo che forse 'sti poveri cubani farebbero volentieri a meno di tutto questo afflato umanitaristico che vuole riportare il comunismo proprio a chi vorrebbe liberarsene. Negli ultimi giorni il popolo di Cuba ha dovuto sorbirsi: la solidarietà della sinistra internazionale che - va bene l'utopia socialismo reale, ma l'individualismo reale è meglio - se ne sta al Gran Hotel Bristol Meliá, un cinque stelle lusso, mentre la città fa la fame. Poi un concerto tutto decibel e fratellanza - di una band irlandese a sostegno dell'isola, mentre l'isola è senza elettricità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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