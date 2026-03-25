Un ricordo di Dario Fo, figura nota nel panorama culturale, viene condiviso attraverso parole che richiamano la sua capacità di portare allegria e di essere presente nelle memorie di molte persone. La lettera inizia con un tono affettuoso e si apre a ricordi personali e collettivi, evidenziando l’importanza di questa figura nel panorama artistico e culturale italiano.

Non c’è nessuno che non abbia il suo Dario Fo da ricordare e da raccontare. Io ne ho tanti. Siccome ci separavano sedici anni, che verso la fine si rimpiccioliscono ma all’inizio sono una vita, da ragazzo guardavo dal basso in alto un leggendario Dario Fo che aveva una leggendaria Franca Rame, e lui stesso non si capacitava di una simile fortuna. Più tardi, quando ero un giovane uomo (non si usava ancora chiamarsi ragazzi fino ai quarant’anni e oltre, secondo la scempiaggine a venire) li incontrai in carne e ossa. La politica rivoluzionaria aveva, o si illudeva di avere – per un po’ fu lo stesso – una sua vena artistica, e comunque conferiva un’investitura magnanima, cosicché ci si trovava improvvisamente accanto a quelle persone leggendarie come fra compagni di banco e di destino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Caro Dario, è ancora tempo di canticchiare che sempre allegri bisogna stare

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