Il campionato di calcio si avvia verso una fase cruciale con la sfida tra Napoli e Milan, considerata decisiva per le sorti del torneo. Tuttavia, l’Inter mantiene una posizione di vantaggio in classifica, rimanendo la squadra da tenere sotto osservazione. La partita tra le due squadre si svolge in un momento in cui il passato si incrocia con le sfide attuali, determinando gli sviluppi futuri del campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il passato che torna e il presente che si gioca tutto. Antonio Giordano, sulla Gazzetta dello Sport, raccoglie le parole di Andrea Carnevale, che rievoca il dolore dello scudetto sfumato del 1988 per leggere la corsa attuale tra Napoli, Milan e Inter. «Sono passati trent’anni quasi e fa ancora male», racconta Carnevale. «Napoli-Milan resta una ferita. Avevamo lo scudetto in mano e invece tutto cambiò». Un ricordo che pesa ancora oggi, come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, e che torna attuale alla vigilia di una nuova sfida tra le due squadre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carnevale: «Napoli-Milan decisiva, ma l’Inter resta favorita»

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